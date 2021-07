William, Kate Middleton e baby George a Wembley, dalle risate alla tristezza finale: «Cuore a pezzi»

Un epilogo che «spezza il cuore». Così il principe William, presidente d'onore della Federcalcio inglese (Fa) e secondo in linea di successione al trono britannico, commenta desolato la sconfitta in casa dell'Inghilterra a Wembley nella finale degli Europei con l'Italia: finale ha cui ha assistito con la consorte Kate e il primogenito George in tribuna, divenuto simbolo di delusione con il suo volto da bambino rattristato dopo il rigore decisivo. «Abbiamo il cuore spezzato, ma voi potete tenere la testa alta ed essere orgogliosi» di ciò che avete fatto, twitta il duca di Cambridge direttamente ai Bianchi di Gareth Southgate.

APPROFONDIMENTI IL PATRON Italia-Inghilterra, dopo la regina Elisabetta anche il principe... LE STATISTICHE Italia-Inghilterra, due gol da record per una finale: Bonucci il... IL PERSONAGGIO Tom Cruise, dopo Wimbledon, si regala anche Italia-Inghilterra.... EURO 2020 Italia-Inghilterra, Wembley fischia l'inno di Mameli: a vuoto... IN FINALE Rai, Italia-Inghilterra: Varriale e Marchisio non ci sono,... ROYAL FAMILY Kate Middleton e il principe William alla finale femminile a...