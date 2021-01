Parma, esonerato Liverani. Ufficiale il ritorno di D'Aversa

Liverani non è più l'allenatore del Parma. Mancava solo l'annuncio ufficiale, ma già dalla serata di ieri la società aveva scelto per il cambio in panchina. E stamattina è arrivato il comunicato: «Il Parma Calcio 1913 comunica che Fabio Liverani è stato sollevato dal suo incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia Liverani e il suo staff per il lavoro svolto sulla panchina crociata e gli augura il meglio per il prosieguo della carriera».

Poco dopo sono arrivate le parole del presidente Krause: «Questa mattina abbiamo informato Fabio Liverani che abbiamo deciso di separarci da lui come nostro allenatore. Voglio esprimere la mia più profonda gratitudine a Fabio per il suo duro lavoro e la sua leadership. Questa stagione è difficile ma al Parma siamo combattenti. E andiamo avanti».

Nel pomeriggio l'altro annuncio, quello del ritorno di Roberto D'Aversa: «Il Parma Calcio 1913 comunica di aver affidato l’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra a Roberto D’Aversa. Il suo staff sarà composto dall’allenatore in seconda Andrea Tarozzi, dal preparatore dei portieri Alberto Bartoli, dai preparatori atletici Luca Morellini e Danilo Massi, dal preparatore addetto al recupero infortunati Paolo Giordani e dai match analyst Marco Piccioni e Simone Greco». Il tecnico già oggi era a Collecchio dove ha svolto il primo allenamento con la squadra.

