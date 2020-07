PAGELLE INTER



HANDANOVIC 6

Questo Brescia è davvero troppo arrendevole per preoccupare il capitano interista.



D’AMBROSIO 6.5

Attento su Dessena, triplica i conti poco prima dell’intervallo.



DE VRIJ 6

Anche per lui è una piccola rinascita. Nelle gare precedenti aveva sbagliato qualcosa in difesa.



BASTONI 6

L’eroe di Parma gioca una gara tranquilla.



MOSES 7.5

La sua migliore prestazione da quando è arrivato all’Inter.



BARELLA 6.5

Nel centrocampo nerazzurro è un giocatore importante.



BORJA VALERO 6.5

Tanta corsa, la solita esperienza. Un giocatore utile per Conte.



GAGLIARDINI 6.5

Ogni tanto prende coraggio e si fa vedere in fase offensiva. È così che trova il gol del 4-0.



YOUNG 7.5

Un gran gol al volo. In ricordo di quando era ragazzino che giocava in attacco. Suo l’assist per D’Ambrosio.



SANCHEZ 8.5

È un peperino in mezzo al campo. Imprendibile davvero. Suo l’assist per Young e Gagliardini e suo il raddoppio su rigore.



LAUTARO MARTINEZ 6

Questa volta fa tutto Sanchez. L’argentino si vede con un colpo di testa che termina sul fondo.



RANOCCHIA 6.5

Subentra a de Vrij senza far rimpiangere l’olandese.



AGOUME 6

Prende sempre più confidenza con il gioco di Conte.



CANDREVA 6.5

Entra giusto in tempo per centrare la traversa e firmare il 6-0.



LUKAKU 6.5

Fa rifiatare Lautaro Martinez ed entra nell’azione del 5-0



ERIKSEN 6

Prova a regalare qualche buona giocata. Infatti, poi chiude il match.



CONTE 7

La sua Inter dà una bella risposta. Terza vittoria su quattro gare da quando il campionato è ripartito.





PAGELLE BRESCIA



JORONEN 5.5

Naufraga come il resto della squadra.



SABELLI 5

È spesso uno dei migliori del Brescia, ma non questa volta.



PAPETTI 5

Questa Inter è davvero un incubo.



MATEJU 4.5

Ne combina di tutti i colori. Spesso in ritardo, atterra Moses in area e si fa sovrastare di testa da D’Ambrosio.



SEMPRINI 4.5

Sanchez e Moses gli fanno girare la testa.



SKRABB 5

Non dà mai il suo contributo in fase offensiva.



TONALI 5.5

Interessante il suggerimento per Donnarumma a inizio gara.



DESSENA 5.5

Ci prova con un paio di conclusioni da fuori.



ZMRHAL 5

Non è semplice trovarsi davanti Sanchez e Moses.



DONNARUMMA 4.5

Grave, gravissimo, il suo errore in avvio di gara davanti ad Handanovic.



AYE 5

Prova a lottare, ma non basta.



BJARNASON 5

Avrebbe dovuto dare quantità in mezzo al campo, ma fallisce.



TORREGROSSA 5.5

Entra a gara ormai già compromessa. Qualche spunto interessante.



MANGRAVITI 5

Fa rifiatare Sabelli, ma è in ritardo su Eriksen.



SPALEK 5

Mai in partita.



DIEGO LOPEZ 5

Il suo Brescia è già rassegnato alla retrocessione.

