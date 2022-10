Chi è e come sta Pablo Marì, difensore del Monza accoltellato al centro commerciale di Assago

C'è anche il calciatore spagnolo del Monza ed ex Udinese Pablo Marì tra le persone ferite questa sera a coltellate nel centro commerciale Milanofiori di Assago. L'atleta è stato trasportato all'ospedale Niguarda di Milano, dove sta per essere raggiunto dall'amministratore delegato del club Adriano Galliani e dal tecnico, Raffaele Palladino. Il giocatore, prelevato in prestito dall'Arsenal dopo la stagione all'Udinese, è cosciente e non sarebbe in gravi condizioni.

Pablo Marì come sta, difensore del Monza in ospedale

