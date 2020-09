Olanda-Italia 0-0 Diretta, ci prova Zaniolo in sforbiciata, poi Immobile sfiora il palo

23' - ammonito D'Ambrosio

19' - Immobile sfiora il palo con un rasoterra a giro

17' - Cross dal fondo di Spinazzola e sforbiciata di Zaniolo con palla alta non di molto

12' - Italia pericolosa con Barella dal limite, tiro deviato in angolo da un difensore

11'- Ci prova Depay da 25 metri: tiro lontanissimo dalla porta di Donnarumma

3' - Tiro-cross di Immobile: palla sul fondo

- Calcio d'inizio. Italia in maglia bianca, Olanda in classica tenuta orange

LE FORMAZIONI:

OLANDA: (4-3-3) Cillessen; Hateboer, Van Dijk, Veltman, Aké; De Roon, F. De Jong, Van De Beek; Promes, Depay, Wijnaldum. Ct. Lodeweges

ITALIA: (4-3-3) Donnarumma; D'Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Locatelli, Jorginho, Barella; Zaniolo, Immobile, Insigne. Ct. Mancini

Ultimo aggiornamento: 21:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA