Napoli-Sassuolo dalle 21,45 la Diretta Le probabili formazioni

Ultimo aggiornamento: 16:31

La sfida tra Napoli e Sassuolo chiude il programma del sabato della 36esima giornata di serie A. I ragazzi di Gennaro Gattuso sono reduci dalla sconfitta di Parma, mal digerita dal tecnico che chiede oggi un pronto riscatto ai propri ragazzi; niente da fare nemmeno per il brillante Sassuolo degli ultimi tempi, fermato in casa dal Milan, 1-2 il finale, risultato in seguito al quale hanno dovuto abbandonare le residue speranze di inseguire un posto nell'Europa League del prossimo anno.(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. Allenatore: Gattuso.(4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli; Berardi, Djuricic, Haraslin; Caputo. Allenatore: De Zerbi.