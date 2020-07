Napoli-Roma risultato 0-0, la diretta live. Le fomrazioni ufficiali

Napoli-Roma risultato 0-0, la diretta live. Le formazioni ufficiali. La sfida del San Paolo tra Napoli e Roma chiude il calendario della 30esima giornata di Serie A. Entrambe le squadre sono reduci da un turno infrasettimanale che non è andato bene: i partenopei sono stati seccamente sconfitti nella sfida di Bergamo per mano dell'Atalanta; male anche i giallorossi, superati in casa 0-2 dall'Udinese al termine di un match giocato in maniera deludente dai ragazzi di Paulo Fonseca.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Ibanez, Mancini, Smalling; Zappacosta, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca

​Il Napoli non vince in casa contro i giallorossi dal girone di andata del campionato 2014/2015, quando Higuain e Callejon regalarono il 2-0 al popolo partenopeo; su 72 precedenti al San Paolo nel massimo campionato nostrano, 31 vittorie casalinghe, 19 dei giallorossi e 22 pareggi.

