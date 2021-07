Mourinho stupisce tutti: interrompe la conferenza, si alza e toglie i pannelli che fanno rumore

Non si è Special One per caso. Mourinho ancora una volta sorprende tutti durante la conferenza stampa di presentazione alla Roma con un gesto quantomeno insolito. Infastidito dai rumorosi pannelli antiluce, si è alzato nel bel mezzo delle domande dei giornalisti per toglierli e metterli da parte, per poi tornare tranquillamente al suo posto.

APPROFONDIMENTI ROMA Mourinho: «Parlo di progetto e non di titoli. Conte? Nessuno... SPORT Josè Mourinho saluta i tifosi a Trigoria SPORT Roma, Josè Mourinho guida la Vespa a Trigoria (senza casco)

L'ennesimo "colpo a sorpresa" delle sue tanto chiacchierate conferenza stampa d'apertura di stagione, come quando si presentò al popolo nerazzurro mettendosi subito nei panni del milanese tipo pronunciando l'indimenticabile frase «non sono un pirla», o come quando si presentò ai tifosi Blues del Chelsea autodefinendosi appunto lo «Special One». Come dargli torto?