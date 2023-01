Il Torino (in 10 contro 11) elimina il Milan dalla coppa Italia: decide un gol di Adopo nei supplementari

Adopo fa un brutto e inatteso scherzo al Milan, che crolla al 114’ (in superiorità numerica dal 70’) ed esce dalla Coppa Italia. È il Torino, che sbanca San Siro e vola ai quarti in attesa di sapere chi sfiderà tra Fiorentina e Sampdoria. È bocciato il gioco del Milan nella serata degli esperimenti di Stefano Pioli, che non ha mai accantonato l’idea di una difesa a tre. E puntando sul turnover, presenta il Diavolo con un nuovo vestito, ma che non si rivela quello buono.

La partita

Da parte sua, il Torino regge, ma non riesce a pungere più di tanto i rossoneri (se non nel primo tempo supplementare con Linetty). Si ricordano una parata di Tatarusanu al 12’ su Lukic e Sanabria che davanti al portiere milanista non impatta un cross dalla fascia. Ma per il resto è il Diavolo che prova a creare palle gol, ma non fa paura. De Ketelaere appare più propositivo colpendo un palo e impegnando Milinkovic-Savic, poi si spegne.

Nella ripresa le manovre rossonere sono meno fluide e allora Pioli corre ai ripari inserendo Rafael Leao e Messias. Il Torino resta in 10 per il doppio giallo a Djidji e allora entrano anche Theo Hernandez e Giroud, ma il risultato non si sblocca. Così ai supplementari i granata sono più pericolosi con Linetty. Fino al 114’ quando in ripartenza con il neoentrato Bayeye, la squadra di Ivan Juric segna, vince e passa il turno. Ad appoggiare la palla in rete è Adopo e per il Diavolo cala il sipario in Coppa Italia. In campionato servirà un altro atteggiamento.