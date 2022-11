Diretta Milan-Salisburgo 1-0 dopo 45': rossoneri in vantaggio con Giroud di testa

Dopo lo sbandamento in campionato contro il Torino, il Milan di Stefano Pioli ha l'occasione di rimettersi in carreggiata nel match di stasera contro il Salisburgo (kick off ore 21). Ai diavoli basta un punto per centrare l'accesso aritmetico agli ottavi di Champions League. Quella contro gli austriaci è una partita che i rossoneri non possono sbagliare. Fresco di rinnovo, Pioli in conferenza stampa della vigilia ha sottolineato l'importanza dell'incontro: «Fare bene domani sera significherebbe tanto. Ci siamo costruiti questa possibilità, la squadra sa riconoscere le opportunità e gestire questi grandi impegni. Siamo delusi dalla partita di domenica, ma questa è un’altra gara, un'altra competizione e un altro avversario. Serve grande concentrazione».

Dove vederla

Milan-Salisburgo sarà trasmessa in diretta esclusiva da Amazon Prime Video. Diretta testuale sul sito del "Messaggero".