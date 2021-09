Milan-Lazio alle 18.00 diretta LIVE: Sarri con Marusic, Lazzari non ce la fa. Pioli si affida a Rebic, Ibrahimovic out

Dopo Napoli-Juventus, oggi è il turno di Milan-Lazio, l'altra sfida ad alta quota della terza giornata di Serie A, in programma alle 18 allo stadio San Siro. Sia la squadra di mister Stefano Pioli, sia quella di Maurizio Sarri si trovano a punteggio pieno, grazie alle vittorie nelle prime due partite di campionato, questa, però, ha un sapore particolare, anche perché è la prova del nove per il tecnico toscano, appena arrivato sulla panchina dei biancocelesti tra molti clamori. I precedenti danno ragione ai rossoneri, ma non c'è nessuno che abbia segnato di più dell'undici capitolino, una cosa è certa: lo spettacolo ci sarà (ci auguriamo).

Milan-Lazio, le formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): 16 Maignan 16, 2 Calabria, 23 Tomori, 13 Romagnoli, 19 Hernandez; 8 Tonali, 79 Kessie; 25 Florenzi; 10 Brahim Diaz, 17 Leao; 12 Rebic. All. Pioli

LAZIO (4-3-3): 25 Reina; 77 Marusic, 3 Luiz Felipe, 33 Acerbi, 23 Hysaj; 21 Milinkovic-Savic, 6 Leiva, 10 Luis Alberto; 9 Pedro, 17 Immobile, 7 Felipe Anderson. All. Sarri

Dove vederla in tv e streaming

La gara delle 18 tra Milan e Lazio allo stadio San Siro sarà visibile in esclusiva su Dazn. Abbonandosi alla piattaforma streaming il match sarà disponibile sulle smart tv compatibili, su PlayStation 4 o 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o collegando il televisore a dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast, oppure TIMVISION BOX.