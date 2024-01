Milan-Cagliari, formazioni ufficiali: Romero titolare con Chukwueze dietro Jovic

Il Milan scende in campo contro il Cagliari per giocare gli Ottavi di finale di Coppa Italia. Il torneo riporta il calcio nelle televisioni dei tifosi italiani che dopo lo stop ddi Capodanno, con le squadre che si preparano in vista della Serie A. Nel fine settimana, c'è l'ultima giornata del girone di andata e chiudere con una vittoria è molto importante per guardare positivamente alla seconda parte di stagione. Per questo motivo, Pioli ha optato per un turnover massiccio, in modo da non far stancare troppo i usoi titolari.

Anche il Cagliari ha deciso di affidarsi a diversi panchinari.

Formazioni ufficiali MIlan-Cagliari

L'ex allenatore di Lazio e Fiorentina cambia ben sette titolari per l'occasione, con solo quattro senatori in campo. Oltre a loro, molti talenti e giovani calciatori della Primavera per dare battaglia al Cagliari e cercare di approdare alla sfida con una tra Atalanta e Sassuolo. Ranieri ha deciso di preservare le energie in vista della partita di Serie A del fine settimana e in attacco ha schierato Mancosu dietro a Petagna e Luvumbo.

MILAN (4-2-3-1): Mirante; Calabria, Simic, Theo Hernandez, Jimenez; Adli, Rijnders; Chukwueze, Romero, Traorè, Jovic. All. Pioli

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Di Pardo, Wieteska, Hatzidiakos, Obert; Jankto, Makoumbou, Deiola; Mancosu, Luvumbo, Petagna. All. Ranieri.

