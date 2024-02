Milan-Atalanta: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

Dopo aver superato entrambe il turno di qualificazione di Europa League, Milan e Atalanta si affronteranno nel match di domenica sera a San Siro.

Una sfida cruciale per l'Europa che vede i rossoneri a +7 sulla Dea che, però, dovrà recuperare una partita contro l'Inter. Per i ragazzi di Gasperini è un appuntamento da non fallire per rimanere in scia delle prime della classe, Pioli invece deve difendere il terzo posto e tentare il sorpasso sulla Juventus.

Probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Miranchuk, De Ketelaere. All. Gasperini.

Orario

Il match di San Siro tra Milan e Atalanta andrà in scena domenica 25 febbraio alle 20:45.

Dove vederla in tv e streaming

La partita del Meazza sarà visibile in diretta esclusiva su DAZN, disponibile anche tramite app per smartphone, tablet e smart tv.