Messi come Maradona, la profezia di Diego: «Vorrei che Leo fosse grande come me»

Diego Armando Maradona lo disse nel 2010: «Vorrei che Messi avesse lo stesso impatto e che ricoprisse lo stesso ruolo di protagonista che io ebbi al Mondiale del 1986. Gli auguro di diventare il migliore di tutti i tempi». Parole e musica per i tifosi argentini, che mai furono più profetiche anche se a distanza di tanti anni. Lionel Messi come leader e punta di diamante della Seleccion, a 35 anni, conquista il suo primo titolo Mondiale portando a tre quelli dell'albiceleste dopo quello in casa del 1978 e quello vinto da Maradona nel 1986.

Sono passati 36 anni dall'ultima volta che l'Argentina ha dominato la Coppa del Mondo, in Messico 1986, guidata da un calciatore unico, per l'eternità, come Diego Armando Maradona, con il 10 dietro le spalle, come Lionel Messi, altrettanto decisivo, leader in Qatar 2022, con i suoi sei gol e il record di 26 presenze ai Mondiali. Da leader Messi in Qatar 2022, ha messo di nuovo in mostra la sua classe con la doppietta in finale.