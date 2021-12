Massimo Ferrero arrestato per «reati societari e bancarotta»: ai domiciliari figlia e nipote, la Samp non è coinvolta

Massimo Ferrero è stato arrestato dalla Guardia di Finanza nell'ambito di un inchiesta della procura di Paola per reati societari e bancarotta. Secondo quanto si apprende, la squadra ligure non è coinvolta nelle indagini.

Ferrero, presidente della Sampdoria, è stato trasferito in carcere, mentre per altre 5 persone sono stati disposti i domiciliari. Ai domiciliari sono finiti anche la figlia di Ferrero, Vanessa e un nipote.

APPROFONDIMENTI PERSONE Massimo Ferrero arrestato per «reati societari e... IL RITRATTO Massimo Ferrero arrestato, una vita tra cinema e guai giudiziari IL RITRATTO Massimo Ferrero, chi è: il cinema, i due matrimoni, i figli e... IL CLUB Massimo Ferrero, e la sua Sampdoria? «È come chiedere... L'INCHIESTA Sampdoria, indagato Ferrero e mezza famiglia L'INDAGINE Ferrero, il Tribunale di Roma ordina il dissequesto dei beni

Fatture false e autoriciclaggio: sequestrati 2 milioni a Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria

La notizia dell’arresto arriva a pochi giorni da alcune indiscrezioni, che parlavano del rischio di un nuovo processo per bancarotta fraudolenta per il patron della Sampdoria, assolto in passato dalle accuse di dichiarazione fraudolenta, riciclaggio e truffa. Al centro del caso, la cessione nel 2015 del centrocampista Pedro Obiang, passato dalla Sampdoria al West Ham per 6,5 milioni di euro. Questi soldi sarebbero stati usati per operazioni estranee a quelle del club, ovvero per ingaggiare un’azienda cinematografica, la Vici Srl amministrata da Vanessa Ferrero, figlia del presidente doriano. I pm avevano ipotizzato un sistema volto a evadere gli impegni con il fisco. Il giudice non aveva ravvisato reati, ma aveva chiesto alla procura di effettuare approfondimenti per «verificare l’esistenza di eventuali vantaggi».