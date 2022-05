Maradona, la maglia della "Mano de Dios" venduta per 8,8 milioni: record assoluto per un cimelio sportivo

La maglia con cui Diego Armando Maradona ha realizzato uno dei più famosi e controversi gol della storia del calcio, la "Mano de Dios" di Argentina-Inghilterra dei Mondiali 1986, è stata acquistata per 9,3 milioni di dollari (circa 8,8 milioni di euro). Lo ha annunciato la casa d'aste Sotheby's, incaricata della vendita. Si tratta di un record in fatto di spesa per un cimelio sportivo. Il precedente primato era stato stabilito nel 2019 quando una casacca dei New York Yankees indossata dal fenomeno del baseball Babe Ruth era stata venduta per 5.6 milioni di dollari (circa 5,3 milioni di euro).

APPROFONDIMENTI NAPOLI Mourinho omaggia Maradona: visita al murale del Pibe de Oro ai... ARGENTINA Maradona poteva essere salvato, a giudizio 8 medici argentini. Il pm:... CALCIO Maradona, all'asta la maglia della «Mano di Dio»:... LE FOTO Maradona, svelata la statua prima di Napoli-Lazio: la cerimonia...

La maglia della "Mano de Dios". Sì, proprio quella dei Mondiali '86, in Messico, quell'Argentina-Inghilterra - quarto di finale - in cui il n.10 segnò il gol con l'aiuto della mano e quello più bello nella storia del calcio, dopo aver dribblato mezza squadra rivale.

Fa sapere Sotheby's che a contendersi dal 20 aprile scorso con continui rilanci la maglia del gol della "Mano de Dios" sono stati in sette, e alla fine l'ha spuntata, quasi allo sprint, chi ha rilanciato fino a 9,3 milioni di dollari, circa 8,8 milioni di euro.

"Solo" un milione e mezzo di dollari, invece, era stato speso l'anno scorso per un paio di scarpe Nike utilizzate da Michael Jordan in una partita da "rookie" del 1984, anno del suo ingresso nella Nba. Quasi spiccioli in confronto a quelli che, pagata la commissione a Sotheby's, incasserà Steve Hodge (che possedeva il cimelio di Maradona) perché «questa maglia storica è un ricordo tangibile di un momento importante non solo nella storia dello sport, ma nella storia del ventesimo secolo - spiega Brahm Wachter, responsabile degli oggetti da collezione moderni di Sotheby's, -. Questa è probabilmente la maglia da calcio più ambita mai messa all'asta, quindi è giusto che ora detenga il record per qualsiasi oggetto del suo genere». Ed è difficile dargli torto, così come è impossibile dimenticare Maradona e quei due gol in Messico.