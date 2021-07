Italia-Inghilterra, gli scozzesi tifano per gli azzurri e Mancini diventa Braveheart: «Roberto salvaci»

In Scozia fanno il tifo per l'Italia. L'attesa per la finale degli Europei con l'Inghilterra cresce e nel Regno Unito c'è chi non sosterrà la Nazionale della Regina. Il giornale indipendentista scozzese "The National" pubblica oggi in prima pagina una foto di Roberto Mancini nei panni dell'eroe nazionale William Wallace, nella trasposizione cinematografica di Mel Gibson in "Braveheart - Cuore impavido".

APPROFONDIMENTI EURO 2020 Italia-Inghilterra, la finale ai "raggi x": noi meglio... IL PERSONAGGIO Vialli compie 57 anni, boom di omaggi social. Mancini: «Tanti... LA FINALE EURO 2020 Italia-Inghilterra, la favola Di Lorenzo: ecco la “gabbia per... EURO 2020 Italia-Inghilterra, l'olandese Kuipers l'arbitro della... FOTO William e Kate allo stadio per Inghilterra-Germania: prima volta a...

Italia-Inghilterra, la finale ai "raggi x": noi meglio dietro, ma Kane e Sterling fanno paura

Il titolo non lascia spazio a interpretazioni: «Salvaci Roberto, tu sei la nostra ultima speranza». E il sottotitolo, con chiaro riferimento agli inglesi, aggiunge: «Non possiamo sopportare che si vantino per altri 55 anni». Riuscirà Roberto Mancini, novello Braveheart, ad accontentare le richieste degli scozzesi? Difficile dirlo ora, ma la sensazione è che non solo la Scozia, ma anche mezza Europa farà il tifo per l'Italia in vista della finale di domani. A Wembley saranno in 65mila, per lo più inglesi, ma lontano da Londra sono in tanti a sostenere gli Azzurri.