Lecce-Inter: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

Dopo la vittoria in Champions contro l'Atletico Madrid, l'Inter di Simone Inzaghi va al Via del Mare per la trasferta di campionato contro il Lecce. I nerazzurri vogliono consolidare il primo posto, cercando di allungare su Juventus e Milan. Inzaghi si appresta a fare delle rotazioni per gestire le energie e dovrà fare a meno di due perni come Acerbi e Thuram. Sanchez in vantaggio su Arnautovic per una maglia da titolare al fianco di Lautaro.

Probabili formazioni

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Touba, Gallo; Kaba, Ramadani, Oudin; Almqvist, Piccoli, Banda.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Lautaro, Sanchez. All. Inzaghi

Orario

Il match del Via del Mare tra Lecce e Inter andrà in scena domenica 25 febbraio alle ore 18.

Dove vederla

Lecce-Inter sarà visibile in diretta esclusiva su DAZN, disponibile anche tramite app per smartphone, tablet e smart tv. Collegamento a partire dalle 17:30.