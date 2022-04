Lazio, tutti rientrati alla base con la sorpresa Luiz Felipe: il difensore in gruppo

Dopo tanta attesa Sarri si è rifatto con gli interessi. In un colpo solo il tecnico è tornato ad avere a disposizione quasi l’intera squadra. Troppo importante riuscire a preparare la sfida contro il Sassuolo con almeno due sedute tattiche con il gruppo presente a Formello. La Lazio si avvicina ad un altro bivio importante della propria stagione per la quale resta vivo l'obiettivo Europa League. Di fronte però ci sarà una squadra molto temibile, capace spesso e volentieri di mettere in difficoltà le prime della classe.

Lazio, Luiz Felipe torna a disposizione. Ancora assente Radu

Proprio di questo ha potuto finalmente parlare Sarri prima della seduta odierna, oltre che del derby. Il tecnico non era ancora riuscito a discutere con la squadra per quanto visto nella stracittadina. Oggi ci è riuscito visto che sono tornati anche gli ultimi calciatori in giro per il mondo con la propria Nazionale, compreso Romero convocato dall’Argentina. Finita qui? No. Anche perché Sarri ha potuto riabbracciare pure un giocatore reduce da qualche acciacco. Si tratta di Luiz Felipe. L’italo-brasiliano alla fine è riuscito a rientrare per la seduta di antivigilia candidandosi definitivamente per una maglia da titolare. Starà al tecnico poi decidere se rischiare lui, reduce da un leggero trauma distorsivo al ginocchio, oppure schierare Patric con Acerbi. Quest’ultimo, come il resto dei compagni, è stato protagonista di una classica seduta tattica: torello, rapidità e prove. Il tutto condito infine dalle esercitazioni sulle palle inattive. Sarri ha finalmente messo il Sassuolo nel mirino, contro il quale non avrà solamente Radu. Il veterano romeno anche oggi era assente. Il fastidio al tallone sta diminuendo, ma al momento non riesce ancora ad allenarsi col resto dei compagni.