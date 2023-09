Lazio, da Marusic e Hysaj fino ai cinque italiani: Sarri ora attende i rientri dei nazionali in ottica Juventus

Si avvicina la ripartenza del campionato dopo la sosta Nazionali. La Lazio già dalla scorsa settimana ha iniziato a preparare tatticamente l’importante sfida contro la Juventus, ma Sarri solamente tra domani e giovedì pomeriggio potrà avere a disposizione tutto il gruppo. Il tecnico contro i bianconeri è orientato a schierare la stessa formazione vista al Maradona, ma di certo rimarrà qualche dubbio in merito alle condizioni dei rientranti dagli impegni internazionali degli ultimi giorni che cominceranno a rivedersi da oggi a Formello.

Lazio, Marusic e Hysaj i primi a rientrare a Formello

I primi infatti che Sarri ritroverà in gruppo saranno Marusic e Hysaj, che hanno terminato le gare con le proprie Nazionali già domenica accumulando 180 minuti in campo. Il primo col Montenegro ha fronteggiato prima la Lituania (2-2) e poi la Bulgaria (2-1) con tanto di consolidamento al terzo posto nel gruppo G di qualificazione agli Europei. È al primo invece l’Albania di Hysaj nel girone E dopo il pareggio per 1-1 con la Repubblica Ceca e la vittoria per 2-0 sulla Polonia.

Dopo il riposo di ieri, entrambi i terzini sono attesi oggi a disposizione di Sarri.

Poi toccherà a Kamada e i cinque italiani

Da domani invece, giorno di doppia seduta, inizieranno gli ultimi rientri. Si tratta in primis di, che oggi in Belgio giocherà la seconda e ultima amichevole col suocontro ladopo il clamoroso 4-1 rifilato allain cui il centrocampista della Lazio è rimasto in campo 58 minuti. Con l’ex Eintracht torneranno anche i cinque italiani dopo le sfide con(1-1) e. Salvo sorpresepotrebbero vedersi già domani in gruppo a meno che l'ex Verona venga impiegato stasera. A quel punto si rivedrà col il resto della squadra al massimo giovedì pomeriggio come, spremuti di più da, a due giorni dalla sfida contro la Juventus.