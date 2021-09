STRAKOSHA 6,5

Stavolta ci mette tutto il corpo, pur di non far entrare mai la palla dentro. Mura su Smolov, vede tutto. Attentissimo.

LAZZARI 6,5

Quando accelera, è imprendibile, talvolta pure per se stesso. Peccato per il cross al bacio non sfruttato da Ciro. Speedy.

PATRIC 7,5

Ringhia su tutti, sugli angoli si lancia in area finché non trova la porta. Capocciata e seconda rete con questa maglia, la prima in Europa. Velenoso.

...

