Juventus, Sarri studia il Milan e prepara le mosse, Bentancur sorpassa Pjanic alla regia

TORINO – La Juve scalda il motore, pronta a tornare a rombare venerdì in Coppa Italia contro il Milan. La pausa ha portato certezze a livello tattico e tecnico per Maurizio Sarri che ha avuto tutto il tempo per studiare l’avversaria orfana di Ibrahimovic (più altre qualifiche pesanti) e impostare una partita per fare gol, vincere e passare il turno. L’unico vero ribaltone - annunciato prima della sosta contro l’Inter – pare il sorpasso definitiva in cabina di regia di Bentancur su Pjanic, con l’uruguaiano pronto a prendersi la Juve anche contro il Milan, mentre il bosniaco è in ballottaggio con Khedira (nel caso Rodrigo sarebbe pronto a scalare sul centro destra), ma al momento il centrocampo titolare nella testa di Sarri è Khedira, Bentancur, Matuidi. Nessun dubbio anche in attacco con Douglas Costa, Dybala e Ronaldo mentre Higuain difficilmente sarà nella lista dei convocati dopo l’infortunio ai flessori. Discorso in parte simile per Chiellini e Demiral che necessitano di un rientro soft dopo i lunghi stop, mentre Ramsey è alle prese con un fastidio e rimane in forte dubbio. Le certezze in difesa sono Bonucci e de Ligt, con Cuadrado e Alex Sandro esterni, mentre in porta dovrebbe toccare all’intramontabile Buffon, a caccia dell’ennesimo trofeo di una carriera insuperabile. Ultimo aggiornamento: 21:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA