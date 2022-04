Plusvalenze, tutti prosciolti in primo grado i dirigenti e le società finite a giudizio al Tribunale nazionale Figc

Tanto rumore per nulla. Tutti prosciolti e nessuna sanzione per gli 11 club e i dirigenti coinvolti nel caso plusvalenze. Nella sentenza di primo grado il Tribunale federale ha accolto le tesi della difesa assolvendo i presidenti di Juventus e Napoli Angelli e De Laurentiis ma anche tutti gli altri dirigenti coinvolti. Le difese hanno fatto leva sull’impossibilità di stabilire a priori una valutazione oggettiva del prezzo dei calciatori, e sull’”algoritmo” preso in esame dalla Procura. Tra una settimana le motivazioni, e la decisione del procuratore su un eventuale ricorso. Ecco il comunicato ufficiale. «Il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Carlo Sica ha prosciolto tutte le società, i dirigenti e gli amministratori dei club che erano stati deferiti dalla Procura Federale per avere contabilizzato nelle relazioni finanziarie plusvalenze e diritti alle prestazioni dei calciatori per valori eccedenti a quelli consentiti dai principi contabili. Le motivazioni saranno rese note nei prossimi giorni».

