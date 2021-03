PAGELLE JUVENTUS

Szczesny 5 Rischia in avvio sulla doppia chance di Taremi, nel finale si fa sorprendere dalla punizione di Sergio Oliveira

Cuadrado 6,5 Parte contratto, pesca l’assist per Chiesa e nel finale rischia di deciderla con un missile che si stampa sulla traversa.

Demiral 5 Intervento sciagurato che costa il rigore, poi tiene a bada la foga

Bonucci 6 Imposta, lancia, ma paga qualche sbavatura a difesa schierata, non prende benissimo la sostituzione (30’ st de Ligt 6)

Alex Sandro 6 Diligente ma poco intraprendente, cresce nel finale

Ramsey 5 Non punge, troppo leggero (30’ st McKennie 6)

Arthur 6 Ottimo palleggio, buone letture ma poco in profondità (12’ pts Kulusevski 6)

Rabiot 6,5 Copre la sua zona senza strafare, buon equilibrio, l’ultimo a mollare con il gol del 3-2

Chiesa 8 Doppietta capolavoro, e una prestazione da veterano consumato. Primo gol piazzato, all’incrocio, secondo prepotente di testa. Insieme a Mckennie il miglior acquisto estivo (12’ pts Bernardeschi ng)

Morata 4,5 Sbaglia tre gol, in affanno

Ronaldo 4,5 Una delle peggiori partite a Torino, non è in condizione, commette una serie di errori, l’unico guizzo è l’assist per Chiesa

Pirlo 4,5 La Juve incassa 4 gol in due partite dal Porto. Errori in approccio e di gestione, primo obiettivo stagionale fallito.

PAGELLE PORTO

Marchesin 7,5 Trascina il Porto ai quarti con parate decisive su Morata e Chiesa. Graziato da una traversa di Cuadrado

Manafa’ 5 Dalla sua parte Chiesa è devastante

Pepe 7 Salva un gol su Chiesa, primo tempo eroico

Mbemba 6 Non perde mai la lucidità

Zaidu 6 Suo il cross che innesca l’intervento di Demiral su Taremi da rigore

Corona 6

Sergio Oliveira 7,5 Una doppietta da quarti di Champions. Trasforma il rigore e nei supplementari trova il missile che apre la barriera e fredda Szczesny

Uribe 6 Trotta e fa quello che deve

Otavio 5,5 Incrocia Cuadrado, parte forte poi si perde

Marega 5 Lotta e ci mette il fisico

Taremi 4 Si procura il rigore, ma l’espulsione sciagurata rischia di costare cara

(26’ st Diaz 6); (45’ st Grujic 6), (16’ st Sarr 6); (1’ sts Martinez ng), (Loum ng) (Leite ng)

Ultimo aggiornamento: 00:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA