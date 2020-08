Juventus-Lione, dalle 21 la Diretta, Sarri deve eliminare Garcia per non fallire

Ultimo aggiornamento: 12:04

Si sfidano questa sera a Torino Juventus e Lione, per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri devono ribaltare la sconfitta dell'andata, 1-0 il finale a favore dei francesi, che hanno giocato una partita - disputata prima dello stop per il Coronavirus - brillante soprattutto nel primo tempo. Obiettivo di Cristiano Ronaldo e compagni è ovviamente passare il turno ed inseguire la conquista di una competizione che oramai manca da troppi anni.Probabili formazioni(4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Cuadrado, Higuain, Cristiano Ronaldo. All.: Sarri(3-5-2): Lopes; Marcal, Denayer, Marcelo; Dubois, Aouar, Guimaraes, Caqueret, Cornet; Dembélé, Depay. All.: Garcia