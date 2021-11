Juventus-Fiorentina, infortunio per Szczesny: gioca Perin. Le probabili formazioni

Assenza pesante dell’ultim’ora in casa Juventus: contro la Fiorentina non è stato convocato Szczesny a causa di una contusione al costato rimediata nell’ultimo allenamento di vigilia. Contro la Fiorentina in porta ci sarà Perin, in panchina oltre a Pinsoglio anche il baby Isreal.

Vlahovic, l'offerta dell'Arsenal accende il mercato: asta internazionale, Juve alla finestra

Juve-Fiorentina, probabile formazione

Allegri era intenzionato a confermare la formazione anti Zenit; davanti a Perin Bonucci e de Ligt con Danilo e Alex Sandro esterni. A centrocampo Chiesa, McKennie, Locatelli e Bernardeschi, in attacco Dybala e Morata. Unico dubbio Cuadrado, ma il colombiano sembra destinato alla panchina, almeno inizialmente.