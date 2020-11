Juve, CR7 rockstar spopola su Instagram

Sul palcoscenico, con la chitarra in mano, le luci psichedeliche ad accompagnare la sua esibizione sulle note di I Love Rock 'n' Roll di Joan Jett. È un Cristiano Ronaldo in versione rockstar quello che sta facendo impazzire il web. Sono migliaia le visualizzazioni del breve video, postato nelle storie di Instagram dal campione portoghese, gillet nero sulla pelle e cappellino con la visiera. Conclusi gli impegni col Portogallo, CR7 si prepara a guidare la Juventus contro il Cagliari. E per la prima volta potrebbe anche indossare la fascia da capitano, vista l'indisponibilità in contemporanea di Bonucci e di Chiellini.

Ultimo aggiornamento: 16:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA