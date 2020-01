Juventus, ecco la firma di Kulusevski: affare da 45 milioni. Milan-Todibo: c'è l'ok del Barcellona

Ultimo aggiornamento: 1 Gennaio, 10:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È tutto pronto per la firma dicon la Juventus . Il club bianconero non teme sorprese ma ha fretta di annunciare l’affare, definito ieri sera grazie ad un blitz del ds. Confermate le cifre: all’35 milioni di euro più 9 di bonus, mentre il duttile centrocampista si legherà ai bianconeri fino al 2024 con un contratto da circa 2,5 milioni di euro a stagione.Il primo colpo del 2020 dei Campioni d’Italia suona come una beffa per l’Inter. L’ad Marotta aveva provato a lungo a prenotare il talento in prestito al Parma, ma la disponibilità economica immediata della Juventus ha fatto la differenza e permesso a Paratici di sbaragliare tutti con un’offerta cash. E la trattativa non finisce qui. La società torinese, infatti, proverà ad anticipare l’arrivo del classe 2000, bloccato al momento per giugno, sfruttando la carta Pjaca. Il fantasista croato ha recuperato dall’infortunio e adesso è in cerca di una sistemazione. Da Torino a Milano: definito Ibrahimovic, il Milan attende con ottimismo novità sul fronteIl difensore dei blaugrana è il prescelto per rafforzare il reparto arretrato, in sofferenza dopo l’infortunio di