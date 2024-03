Joe Barone, l'infarto e la corsa al San Raffaele per l'operazione al cuore: è in gravi condizioni. La moglie e i figli in ospedale

L'infarto in albergo intorno alle 15 mentre era in albergo a Cavenago di Brianza, poche ore prima del match dei viola con l'Atalanta al Gewiss Stadium di Bergamo. Poi la corsa verso il San Raffaele di Milano. Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone è in condizioni gravissime e ieri è stato operato al cuore dall'equipe del professore Alberto Zangrillo. L'ultimo bollettino è stata diramato ieri sera dalla società viola: «Il dg Joe Barone è attualmente ricoverato presso la terapia intensiva cardiochirurgica dell'ospedale San Raffaele di Milano diretta dal prof.Zangrillo.

Joe Barone, chi è il direttore generale della Fiorentina colto da malore prima del match con l'Atalanta

Joe Barone, la corsa in ospedale

Choc nel gruppo viola e il club ha chiesto subito di poter non giocare la partita, che infatti è stata «rinviata a data da destinarsi», come apparso sui maxischermi dello stadio attorno alle 17 un'ora prima del fischio d'inizio. Barone ha avuto un arresto cardiaco ed è stato soccorso dallo staff della Fiorentina, in particolare dal medico sociale, che ha immediatamente chiamato i soccorsi. In quel momento la Fiorentina si trovava in ritiro al 'Devero Hotel', non distante dall'A4 ed era in attesa del trasferimento a Bergamo per la partita. Le condizioni di Barone - cittadino statunitense - sono parse subito molto serie: per questo il 118 ha inviato in zona automedica e ambulanza, con la quale il dg della Viola è stato trasferito all'ospedale San Raffaele di Milano in codice rosso.

Il match rinviato

La società Fiorentina ha subito chiesto alla Lega serie A, in accordo con l'Atalanta, il rinvio della partita. Un'ora prima dell'incontro, la Lega Calcio ha diramato una nota ufficiale cin il rinvio. Mancando però a quel punto meno di un'ora dall'avvio del match, in tanti si erano già presentati allo stadio. Anche lì è stato così letto il comunicato dagli altoparlanti e gli steward hanno invitato i presenti a lasciare la struttura sportiva. Non è mancato qualche timido fischio. Non si sa ancora quando la patita potrà essere recuperata, dato anche il calendario molto fitto delle due squadre impegnate nelle coppe europee e la Fiorentina anche in coppa Italia. Di fatto la Fiorentina non aveva ancora raggiunto Bergamo: staff, dirigenti e giocatori sono rimasti in apprensione per le condizioni di salute del proprio direttore generale.

Il ricordo di Davide Astori

La memoria è andata subito a Davide Astori il difensore morto in albergo a Udine, prima di una partita, per un problema cardiaco nel 2018 a 31 anni. Il tecnico, Vincenzo Italiano, il direttore sportivo, Nicolas Burdisso, il capitano, Cristiano Biraghi, e altri giocatori hanno raggiunto il San Raffaele, mentre anche i familiari di Barone - la moglie che vive a Firenze e i quattro figli negli Usa - si sono messi in viaggio per raggiungere il loro congiunto in ospedale.