Italia, tre gol all'Albania ed esordio vincente per Corradi con l'Under 19

Esordio vincente per Bernardo Corradi sulla panchina della Nazionale Under 19. L'Italia, che con i giocatori classe 2004 ha conquistato a Malta il titolo di campione d'Europa, inaugura l'annata con i 2005 battendo 3-0 l'Albania al Centro tecnico federale di Coverciano.

Tutte le reti sono arrivate nel primo tempo, due segnate da Marco Delle Monache (Sampdoria) e una da Diego Ripani (Juventus).

Ottime indicazioni quindi per l'ex attaccante della Lazio, promosso dalla Federazione dopo aver guidato nella passata stagione l'Under 17: «Mi sono divertito nel vedere i ragazzi giocare», ha detto il tecnico, «per essere all'inizio dell'anno, in piena preparazione, abbiamo avuto buoni spunti. Questi sono ragazzi che erano abituati a giocare con un sistema, oggi ne abbiamo provato un altro. Abbiamo avuto una discreta fluidità di gioco, si sono visti dei concetti, abbiamo segnato tre gol e potevamo farne altri. Ci avviciniamo alla prima fase di qualificazione all'Europeo (in programma a novembre in Svezia, ndr) con ottimismo»