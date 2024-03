Italia-Ecuador: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

L'Italia torna in campo contro l'Ecuador per il secondo appuntamento della tournée americana dopo aver sfidato il Venezuela. Gli Azzurri hanno vinto 2-1 grazie alla doppietta di Retegui, che ha trascinato la squadra al successo. Il prossimo match contro i sudamericani sarà utile per Spalletti per cercare di preparare al meglio l'Europeo che ci sarà in estate.

Riuscire a difendere il titolo del 2021 è molto importante e il tecnico di Certaldo cercherà di tenere testa al titolo di campioni in carica, cercando di provare la gioia della vittoria anche con l'azzurro della Nazionale dopo quello del Napoli.

Retegui trascina l'Italia con una doppietta: 2-1 con il Venezuela, Donnarumma para un rigore

Orario

Italia-Ecuador si gioca domani sera alle 21.00 ore italiane alla RedBull Arena di Harrison nel New Jersey (Stati Uniti).

Dove vedere Italia-Ecuador

È possibile vedere Italia-Ecuador in diretta tv e in chiaro sulla Rai, che renderà disponibilile immagini della sfida su Rai1. La partita è disponibile anche in streaming su RaiPlay.

Probabili formazioni

Italia (3-4-2-1): Vicario; Darmian, Mancini, Bastoni; Bellanova, Jorginho, Barella, Dimarco; Pellegrini, Zaniolo; Lucca. All. Spalletti.

Ecuador (4-2-3-1): Alexander Domínguez; A. Preciado, Pacho, Hincapié, Estupiñán; M. Caicedo, Cifuentes; Plata, Sarmiento, Paez; J. Caicedo. All. Alfaro.