Lazio, Inzaghi: «La sconfitta pesa, ma noi non molliamo»

Nessuna resa, anche se il tris del Milan frena la Lazio nella sua sfida alla Juve, volata a + 7, «Questa sconfitta pesa sulla rincorsa ma non molleremo nulla». Lo ha detto l'allenatore biancoceleste dopo la gara con il Milan all'Olimpico. «Oltre alle assenze siamo stato anche sfortunati, nel primo tempo abbiano preso gol su autorete e su rigore - ha aggiunto ai microfoni di Dazn - e poi abbiamo mancato il possibile 1-2 con l'azione Luis Alberto-Lazzari subendo poco dopo la terza rete. Con tante assenze e molti giocatori in precarie condizioni recuperare su questo Milan era impossibile». «Ora cercheremo di recuperare gente che ora non ci può aiutare, non posso fare nessuna rotazione - ha proseguito Inzaghi - .Pr obabilmente perderemo anche Correa e cominciamo a pensare alla partita di martedì a Lecce». Ultimo aggiornamento: 00:38

