I nuovi test confermano: 14 positivi nel Genoa

Il test effettuati ieri dalla Asl 3 ai 14 tesserati del Genoa risultati positivi nel fine settimana hanno confermato la positività. Lo fa sapere la società rossoblù. Questa mattina gli altri componenti della squadra e dello staff sono arrivati in macchina al campo di allenamento, hanno eseguito il tampone dall’auto e sono tornati a casa: i risultati arriveranno in serata. Buone notizie per i dipendenti e i dirigenti (20 persone) che si erano sottoposti ai test ieri e che sono risultati tutti negativi. Il Genoa attende intanto le decisioni della Lega sulla gara di sabato contro il Torino, mentre dovrebbe conoscersi a breve l’esito dei tamponi del Napoli effettuati ieri. Ultimo aggiornamento: 14:01

