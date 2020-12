Genoa-Juventus: 0-0 la Diretta Le formazioni ufficiali

Il Genoa di Maran, in netta difficoltà in questo inizio di stagione, ospita una Juventus rinfrancata dalla splendida vittoria 3-0 in casa del Barcellona, che ha consentito ai bianconeri di chiudere al primo posto il girone di Champions League con conseguente qualificazione agli ottavi da protagonista. Arbitro della sfida sarà Di Bello di Brindisi, coadiuvato dagli assistenti di linea Ranghetti e Lo Cicero. Quarto uomo Sacchi, al Var ci saranno Valeri e Preti

Formazioni Ufficiali

Juventus (3-4-1-2): SZCZESNY, DANILO, BONUCCI, DE LIGT, CHIESA, RABIOT, ARTHUR, CUADRADO, KULUSEVSKI, DYBALA, RONALDO.

Genoa (4-4-2): PERIN, GOLDANIGA, BANI, MASIELLO, PELLEGRINI, STURARO, BADELJ, LERAGER, PJACA, SHOMURODOV, SCAMACCA.



