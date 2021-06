Europei, 1.300 tifosi scozzesi positivi dopo il match a Londra contro l'Inghilterra

Da una parte ci sono i tifosi inglesi che arriveranno, forse, a Roma per i quarti di finale contro l'Ucraina, in barba soprattutto ai divieti e alle quarantene, dall'altra c'è una Uefa che non si muove di un centimetro e porta avanti la sua decisione di tenere le semifinali e finali di Euro 2020 a Wembley, quindi Londra. Nel mezzo, ovviamente, ci sono i contagi che aumentano in Gran Bretagna e l'ombra di una variante delta del Covid che preoccupa, non poco.

Tifosi inglesi sabato a Roma. D'Amato: «Rispettare la quarantena». Londra: non partite

Per esempio, la Public Health Scotland, che altro non è se non l'azienda di sanità pubblica scozzese, ha detto che i due terzi dei 1991 nuovi casi di coronavirus, più o meno 1300 (uomo in più, uomo in meno), sono stati a Londra per assistere al derby tra Inghilterra e Scozia il 18 giugno, solo 397 però sono entrati effettivamente allo stadio. Per contro, c'è da dire, che solo 55 persone, invece, hanno contratto il virus a Glasgow, nella zona dei tifosi organizzata direttamente nella capitale. Continuando con i numeri, quindi con i contagi da imputare direttamente agli Europei itineranti, 38 e 37 arrivano dalle partite contro Croazia e Repubblica Ceca.