Dylan Rich, morto il calciatore 17enne colpito da collasso in campo: dramma in Inghilterra

Ancora un dramma sui campi di calcio. Che questa volta, però, non ha un lieto fine. Sono passati quasi da 3 mesi da quel 12 di giugno in cui il cuore di tutti si fermò per un attimo assieme a quello di Christian Eriksen, svenuto in campo senza un perché, ma poi riportato alla vita dallo staff medico. Qualche giorno fa è toccato invece è toccato al 17enne Dylan Rich, calciatore dei West Brigdford Colts, collassare in campo dopo esser stato colpito da un malore cardiaco durante una partita di FA Youth Cup. Senza però l'occasione di avere una seconda chance, nonostante la giovane età, e nonostante la rapidità e l'efficacia dei soccorsi.

APPROFONDIMENTI COPENAGHEN Eriksen, la moglie Sabrina in lacrime dopo il malore del marito:... SPORT Eriksen, malore in campo: il tragico momento in cui il giocatore si...

Il giovane Dylan si è spento solo qualche momento dopo in ospedale, lasciando nel più totale sconforto la sua famiglia, il suo club e il mondo dello sport tutto. «Quello che è successo ha lasciato tutti quelli coinvolti nel nostro club devastati - si legge nel comunicato del club del giovane giocatore -. I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno ai suoi genitori Mike e Anna, a sua sorella Lucy e alla famiglia, agli amici e ai compagni di squadra di Dylan». Un altro giorno straziante, di quelli che non vorremmo mai più vivere.