Diretta Milan-Inter, formazioni ufficiali e dove vederla in tv e streaming

Notte di grande calcio a San Siro dove va in scena il primo atto della semifinale di Coppa Italia tra Milan e Inter. La stracittadina infiamma la competizione e vale l'accesso alla finale della competizione nazionale: vietato fallire per le due squadre. Turn over ridotto al minimo per entrambi gli allenatori, vista la posta in palio e il prestigio del derby: Pioli deve ancora fare a meno di Ibrahimovic e chiede gli straordinari a Giroud e Leao, con Rebic dalla panchina; Inzaghi si affida al solito tandem Lautaro-Dzeko e convoca Gosens.

Segui la diretta di Milan-Inter

Cronaca live

Primo tempo

10' Doppio occasione per il Milan! Prima Handanovic salva in tuffo sul tiro a botta sicura di Saelemaekers, poi il destro di Hernandez lambisce il palo finendo sul fondo

5' Verticalizzazione in area di Calhanoglu per Dzeko che però sbaglia il controllo favorendo l'intervento di Maignan

1' Iniziato il match

Milan-Inter, le formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1) Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud. All.: Pioli

INTER (3-5-2) Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All.: Inzaghi

ARBITRO: Maurizio Mariani

MARCATORI:

ESPULSI:

AMMONITI:

RECUPERO:

Dove vederla in tv e streaming

Milan-Inter, semifinale d'andata di Coppa Italia in programma alle 21.00 allo Stadio Meazza in San Siro, sarà visibile in diretta ed esclusiva su Canale 5 e Canale 5 HD. Potrà essere seguita inoltre in streaming su Mediaset Play e Sportmediaset.it. La diretta testuale del match sarà disponibile sul sito del Messaggero.