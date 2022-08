Lecce-Inter 1-2: Dumfries al 95' regala la vittoria a Inzaghi

Tantissima paura, ma alla fine la risolve Dumfries nell’ultimo disperato assalto dell’Inter. La squadra di Inzaghi vince solo al 94’ in casa del Lecce, salvata da una deviazione dell’olandese. I nerazzurri ritrovano Lukaku – e non sembra sia stato un anno al Chelsea – ma si fanno quasi beffare dai giallorossi. Che per poco sfiorano l’impresa. Passano soltanto 81 secondi e il belga ritrova il gol con la casacca nerazzurra. Nasce tutto da un cross di Dimarco, in campo al posto di Bastoni. Sponda di Darmian e gol di testa di Lukaku. L’Inter gioca veloce, ma dopo le due conclusioni di Lautaro Martinez (fuori) e di Calhanoglu (parata in due tempi di Falcone), i nerazzurri si spengono. Non riescono a chiudere il match, dando coraggio al Lecce. I giallorossi, infatti, in avvio ripresa gelano Simone Inzaghi. Assist di Strefezza e diagonale vincente di Ceesay. È il 3’ e per l’Inter è tutto da rifare.

Ma per i nerazzurri non è facile rientrare in gara. La squadra di Marco Baroni tiene bene il campo e con coraggio ribatte colpo su colpo. Anzi, fa meglio. Spaventa la squadra di Inzaghi. Prima con un tiro da fuori di Strefezza, poi con una punizione, deviata da Handanovic, di Bistrovic. Al minuto 23 il tecnico interista lancia nella mischia Dzeko, richiamando Calhanoglu. Punta sul tridente. Oltre al bosniaco, c’è anche Dumfries. E l’olandese va subito vicino al raddoppio con un colpo di testa che centra il palo. La risposta del Lecce è nel tentativo di Banda, appena entrato, deviato in angolo da Handanovic. Poi è Falcone a salvare il Lecce con due parate strepitose. L’Inter ci prova mandando in campo anche Correa per Skriniar. Quattro punte per la vittoria. Che arriva al 94’ con Dumfries.

SECONDO TEMPO

95' GOL INTER: All'ultimo secondo la vince l'Inter. Calcio d'angolo, pallone allungato sul secondo palo, spunta Dumfies che con il corpo batte Falcone.

90' Saranno quattro i minuti di recupero.

88' Fallo in attacco di Barella, ma tutti i giocatori dell'Inter si arrabbiano per questa decisione del direttore di gara. Decisione che ha scatenato anche le proteste di Inzaghi.

83' Dumfries in mezzo, Falcone respinge centrale, pallone che arriva sui piedi di Lukaku che spara di sinistro. Col corpo il portiere del Lecce manda soprala traversa.

80' Ancora Falcone decisivo, stavolta sulla conclusione di Lautaro Martinez.

78' Partita bellissima adesso e altra occasione per l'Inter. Angolo di Dimarco, svetta De Vrij che impatta centralmente. Falcone d'istinto respinge e poi guadagna un calcio di punizione.

76' Altra fiammata del Lecce, stavolta con il neoentrato Banda, classe 2001: sgasata a sinistra e destro potente sul quale Handanovic ci mette la mano deviando in angolo.

74' Assedio nerazzurro adesso. Conclusione di Barella, di sinistro, che però non centra lo specchio della porta. Ma l'Inter dà l'impressione di poter trovare la via della rete da un momento all'altro.

72' Stavolta il pallone in mezzo lo mette Bastoni, che trova Lautaro. Sfera leggermente alta per l'attaccante che non riesce ad essere preciso e sfiora il palo.

70' Palla da un lato all'altro. Sempre Dimarco, che pesca Dumfries sul secondo palo. Colpo di testa che centra il palo. Inter vicina al raddoppio.

69' Buona azione dell'Inter, che coinvolge Dumfries, Lukaku e poi Lautaro. Dimarco arriva sul secondo palo ma un poco in ritardo. Si salva il Lecce.

67' Punizione tagliatissima di Dimarco, la difesa del Lecce si salva. Inzaghi nel frattempoha pronto un altro doppio cambio. Dzeko e Dumfries in campo al posto di Darmian e Calhanoglu. Tridente nerazzuro.

66' Momento un po' cosi per l'Inter, che adesso sta facendo difficoltà non solo a trovare spazio ma anche a dare un'accelerata alla manovra.

57' Doppio cambio per l'Inter. Fuori Brozovic, appena ammonito e dentro Mkhitaryan. Dentro anche Bastoni per Gosens.

53' Adesso ha entusiasmo il Lecce, che ha alzato il ritmo e che ci prova anche dalla distanza. Ancora Strefezza, col destro, stavolta l'esterno va vicino al gol. Il pallone sfiora l'incrocio.

48' GOL LECCE: Pareggia la squadra di Baroni, improvvisamente, grazie all'attaccante arrivato in estate dallo Zurigo. Di Francesco serve in profondità Ceesay, che di sinistro fulmina Handanovic sul secondo palo. E per l'Inter adesso è tutto da rifare.

46' Iniziata la ripresa al Via del Mare. Stavolta muove il pallone l'Inter.

PRIMO TEMPO

49' Finisce il primo tempo e l'Inter avanti grazie alla rete di Lukaku al secondo minuto di gioco. Colpo di testa da pochi passi per il belga, che bagna così il ritorno in Serie A. I nerazzurri non rishiano nulla e creano soprattutto nella prima parte qualche occasione per raddoppiare. Ma il Lecce tiene. Partita che s'è innervosita.

45' Saranno quattro i minuti di recupero.

44' Ha perso un poco di smalto adesso l'Inter che s'è innervosita per i fatti successi prima. Non rischia comunque nulla la formazione di Inzaghi.

40' Prima conclusione verso lo specchio della porta del Lecce. Ci pova Strefezza, che sguscia a sinistra e poi calcia col destro. Conclusione debole che Handanovic blocca senza problemi.

36' S'accende la partita: Lautaro entra deciso su Gonzalez. Non c'è fallo, ma l'attaccante argentino è nervoso per via della mancata espulsione, richiesta a gran voce, per l'entrata subita in precedenza.

35' Ripresa la partita dopo diversi minuti di stop per il fallo su Lautaro che è rimasto a lungo a terra.

32' Ammonizione per Baschirotto, che entra durissimo su Lautaro Martinez che rimane a terra. Contrastro durissimo e primo ammonito della partita.

31' Verticalizzazione del Lecce, Di Francesco però non riesce a concludere verso la porta. Stop buono, ma Darmian è attento.

23' Pressione Inter, che sempre a sinistra sta trovando un'autostrada aperta. Cross in mezzo palla che sbuca dalle parti di Brozovic che ci prova al volo. Murata la conclusione del centrocampista croato.

20' Problemi per Cetin che non ce la fa. Era già in forse il giocatore di Baroni, che manda in campo Blin.

19' Cerca di sfondare per vie centrali l'Inter. Si chiude bene però il Lecce.

18' Ancora Dimarco, che sgasa a sinistra e mette in mezzo anche stavolta sul secondo palo. Gallo però è attento e anticipa Darmian pronto a colpire.

16' Fiammata del Lecce con Cissé, che guadagna il secondo corner della partita per i padroni di casa.

13' Bene ancora l'Inter, che gioca tranquilla. E come prima cerca lo spazio giusto. Sta anche leggermente alzando i ritmi la squadra di Inzaghi, alla ricerca della seconda rete.

9' Controllo totale della partita per l'Inter, che ha invaso la metà campo del Lecce. Poco spazio per i nerazzurri, che però sembrano avere pazienza per trovare la situazione giusta.

5' Reazione del Lecce, che calcia con Strefezza che trova una deviazione. Angolo per i pugliesi. Che però non porta a nulla, semplice la presa alta di Handanovic.

2' GOL INTER: Subito avanti l'Inter. E subito in gol Lukaku. Cross di Dimarco, Darmian sul secondo palo mette in mezzo di testa, e sempre di testa l'attaccante belga appoggia in rete da due passi. La squadra di Simone Inzaghi mette subito in discesa la partita.

1' Il primo pallone lo muovono i padroni di casa.

Squadre in campo a Via del Mare: tra poco in campo Lecce e Inter.

Segui Lecce-Inter in diretta

Lecce-Inter, le formazioni ufficiali

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Cetin, Baschirotto, Gallo; Bistrovic, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Di Francesco.



INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Martinez.

Dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

La gara tra Lecce e Inter, in programma questa sera alle 20:45 al Via del Mare di Lecce, sarà possibile seguirla in diretta tv su Dazn, che ha i diritti esclusivi di tutte le gare della Serie A anche per questa stagione. La gara in questione, comunque, sarà visibile anche su Sky. Questi i canali scelti: Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno e Sky 251.