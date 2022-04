Diretta Bologna-Inter 0-1: tunnel e sinistro al "sette", Perisic sblocca il match dopo soli 3 minuti

Diretta Bologna-Inter. I nerazzurri recuperano il match di Serie A e puntano al sorpasso sul Milan, attualmente capolista. Inzaghi deve fare a meno di Handanovic, out per un problema all'addome. In attacco la coppia Correa-Lautaro.

La diretta di Bologna-Inter

Bologna-Inter, formazioni ufficiali

Bologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Schouten, Soriano, Hickey; Arnautovic, Barrow. All. Mihajlovic (in panchina Tanjga)

Inter (3-5-2): Radu; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Correa. All. Inzaghi.

Dove vedere Bologna-Inter

Bologna-Inter sarà trasmessa in diretta da Dazn e da Sky. In streaming si può seguire sull'app Dazn dedicata o sul sito della piattaforma. Diretta testuale su www.gazzetta.it.