Dani Alves, l'ex calciatore condannato a 4 anni e mezzo: ha violentato una ragazza in una discoteca di Barcellona

Quattro anni e sei mesi di carcere per violenza sessuale. È questa la condanna che Dani Alves, ex calciatore di Barcellona e Juventus, dovrà scontare per aver violentato una ragazza di 23 anni nei bagni della discoteca Sutton di Barcellona nel dicembre 2022. Una volta scontata la condanna, Dani Alves dovrà vivere cinque anni di libertà vigilata. Per il brasiliano stabilita un'ordinanza restrittiva di nove anni verso la vittima e un risarcimento di 150.000 euro nei confronti della vittima. I magistrati della Sezione 21 hanno inflitto la condanna all'ex di Barcellona, Siviglia e Juventus, ma non hanno accolto la richiesta della Procura che inizialmente aveva chiesto 9 anni di reclusione, che la pubblica accusa aveva elevato fino a 12. Dani Alves ha già scontato oltre un anno di carcere e dunque rimarrà in carcere.

Il racconto della vittima

«Sono andata in bagno di mia spontanea volontà. Ci siamo scambiati qualche bacio poi ho detto che volevo andarmene», è l'inizio del drammatico racconto della vittima che in parte aveva già anticipato a ridosso della denuncia a La Vanguardia.

Dani Alves al rifiuto della donna ha agito: «Lui mi ha detto di no e ha chiuso la porta a chiave. Ha iniziato a insultarmi dicendomi "sei la mia piccola p*****a" e ha anche iniziato a colpirmi. Ha gettato la mia borsa sul pavimento e mi ha afferrato per i vestiti».