Dal Pino resta presidente della Lega: «Rilanceremo la Serie A»

Paolo Dal Pino ha sciolto le riserve: resterà lui il presidente della Lega Serie A. Il manager milanese, dopo la concitata rielezione nell'assemblea dello scorso giovedì, ha infatti inviato oggi una lettera ai 20 presidenti della massima serie, spiegando la sua visione per i prossimi anni: «Sono onorato dalla responsabilità e dal ruolo di garanzia che mi avete attribuito e apprezzo che la grande maggioranza dei Club supporti i progetti di rilancio e le riforme su cui abbiamo intensamente lavorato nel 2020 - scrive Dal Pino -. Con unità e volontà riusciremo a rilanciare il nostro calcio e la Serie A su scala globale».

APPROFONDIMENTI CALCIO Dal Pino rieletto presidente della Lega Serie A. De Siervo resta...

La conferma di Dal Pino come presidente di Lega arriva all'inizio di una settimana importrante per il futuro della Serie A: in programma tra mercoledì e giovedì infatti ci sono due assemblee in cui i club saranno chiamati a votare sulla trattativa con i fondi e verranno aperte le buste relative alle offerte per i diritti tv del triennio 2021/24.

Ultimo aggiornamento: 11:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA