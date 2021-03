Lazio-Torino, Dal Pino: «Per noi si gioca, ma c'è il precedente Juve-Napoli»

Nelle prossime ore la decisione ufficiale su Lazio-Torino. La partita, in programma all'Olimpico domani alle 18.30, è in dubbio a causa del numero di positivo in casa granata che ha fatto scattare la quarantena per il gruppo squadra. Del match che aprirebbe il turno infrasettimanale ha parlato Paolo Dal Pino, presidente della Lega di Serie A: «È ovvio che per noi la partita si debba giocare ma se la Asl ha un atteggiamento estremamente duro e restrittivo noi dobbiamo valutare in considerazione della decisione che purtroppo è stata la decisione del collegio di garanzia del Coni che ahimé sul caso Juventus-Napoli ha creato un precedente di giurisprudenza».

«Il nostro orientamento non può che essere sempre quello di giocare, lo abbiamo sempre sostenuto -prosegue Dal Pino ospite di "La politica nel pallone" su Gr Parlamento -. Noi abbiamo firmato col governo un protocollo sanitario per dare continuità al nostro campionato e agire in sicurezza, ovvio con una limitazione che è quella del pensiero delle Asl. Però abbiamo bisogno da parte delle Asl di collaborazione costante con noi cosa che di solito abbiamo sempre per superare momenti difficili».

Il Torino è ufficialmente in quarantena fino a domani a mezzanotte. Ora sono attesi i risultati dei nuovi tamponi.

