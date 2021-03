Portogallo-Azerbaigian 1-0, CR7 a secco ma si complimenta con la squadra: «Vittoria importante»

«Molto importante cominciare il nostro percorso di qualificazione ai Mondiali con una vittoria. Complimenti alla squadra!», con queste parole Cristiano Ronaldo ha salutato i fan e festeggiato il successo del Portogallo per 1-0 sull'Azerbaigian. Nonostante il campione della Juventus abbia giocato dal primo minuto, non è riuscito a segnare nel "suo" Allianz Stadium di Torino. Decisiva l'autorete di Maksim Medvedev che ha fatto perdere l'Azerbaigian dell'ex granata De Biasi. Al momento al comando del girone A, per le qualificazioni ai Mondiali del 2022, ci sono il Portogallo di Fernando Santos e la Serbia di Dragan Stojkovic; entrambi con 3 punti. Chiudono il girone l'Azerbaigian e l'Irlanda con zero punti.

