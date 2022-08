Ronaldo, strana estate dopo la rottura con lo United: dai "no" di Bayern e Real alla suggestione Napoli

Napoli è in subbuglio, non tanto per il primo posto in classifica e la scoperta di Khvicha Kvaratskhelia, il georgiano già protagonista con tre reti e un assist in avvio di campionato. Quanto per una suggestione potente che sta impazzando nelle ultime ore. Basta il nome: Cristiano Ronaldo, in fuga dal Manchester United e a caccia di un club in Champions, per continuare il duello infinito con Messi. Mendes ha proposto il portoghese a diversi club, compreso il Napoli che però nel caso avrebbe bisogno di piazzare Osimhen, magari proprio al Manchester United. Al momento è solo un’idea che però potrebbe prendere forza negli ultimi giorni di mercato. Anche perché CR7 sembra destinato all’addio, ha rotto con l’ambiente United, criticato per atteggiamenti discutibili e non ha digerito le ultime panchina di ten Hag. Si sta guardando intorno da mesi, proprio come nelle ultime settimane della sua avventura alla Juventus, interrotte bruscamente da quell’addio annunciato ma sorprendente nelle tempistiche, a campionato iniziato.

Napoli, suggestione Cristiano Ronaldo. Juventus, arriva Paredes. Milan, Chalobah o Thiaw

Stavolta la storia potrebbe ripetersi, Ronaldo è inquieto e vuole la Champions a tutti i costi, ma Mandes sta facendo più fatica del previsto per trovare una possibile soluzione. Si era parlato di un eventuale ritorno al Real Madrid, ma Florentino Perez ha elegantemente rifiutato, nulla da fare nemmeno in Bundesliga: niente Bayern nonostante l’addio a Lewandowski, e pure il Borussia Dortmund avrebbe detto no. L’ipotesi Atletico Madrid è durata giusto il tempo di una mezza rivolta popolare tra i tifosi, che mai e poi mai avrebbero accettato il nemico di mille battaglia (con altrettante polemiche), mentre rimane sempre in piedi la pista Sporting Lisbona. L’isola felice da dove è partita l’avventura di Ronaldo alla conquista d’Europa. Il Portogallo sono pronti a riaccoglierlo come un re, ma CR7 preferirebbe una società più ambiziosa. Ecco il perché degli ultimi tentativi, tra Marsiglia, la suggestione Milan e ora l’idea Napoli, che ora sogna ad occhi aperti