Continua la rivoluzione del Chelsea. Dopo gli innesti già annunciati di Werner e Ziyech, i Blues chiudono per Havertz sulla base di 100 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Un acquisto record per i Blues, con il talento classe '99 che diventa il calciatore tedesco più pagato di sempre. E non finisce qui: insieme all'ormai ex Bayer Leverkusen arriva anche Thiago Silva. Il difensore brasiliano, reduce dalla sconfitta in Champions League, saluta definitivamente il Psg e vola a Londra per firmare il suo ultimo, importante, accordo della sua carriera: un biennale da 7 milioni di euro a stagione. Una volta definiti gli ultimi acquisti, sarà quind il turno delle programmate cessioni di Emerson Palmieri e Bakayoko. Il primo è ancora un obiettivo dell'Inter, mentre il centrocampista è vicino al ritorno al Milan. Le parti hanno raggiunto una bozza di accordo sulla base di 30 milioni di euro. L'affare non è ancora chiuso ma trapela fiducia: reduce dal prestito al Monaco, il calciatore francese di origini ivoriane spinge per rientrare presto in Italia. Ultimo aggiornamento: 22:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA