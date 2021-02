Barcellona-Psg e Lipsia-Liverpool, diretta dalle 21. Messi sfida Mbappé, Klopp rischia

La Champions League è tornata e si parte fortissimo con due tra i più belli ottavi di finale. Al Camp Nou si gioca Barcellona-Psg, con Messi che sfida Mbappé (Neymar invece è infortunato). I blaugrana devono riscattare l'incredibile eliminazione della scorsa stagione con l'8-2 rifilato dal Bayern Monaco. I parigini invece inseguono il trofeo dopo aver perso la finale proprio contro i tedeschi pochi mesi fa: alla guida non c'è più Tuchel ma Pochettino.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Pedri; Dembélé, Griezmann, Messi. All. Koeman

Psg (4-2-3-1): Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Gueye, Paredes; Kean, Verratti, Mbappè; Icardi. All. Pochettino

L'altro match che apre il programma degli ottavi di finale è l'andata tra Lipsia e Liverpool. I tedeschi vorrebbero replicare la cavalcata della scorsa edizione terminata in semifinale, la squadra di Klopp cerca il riscatto in Europa visto che in Premier sta vivendo un momento difficilissimo. Si gioca a Budapest e non in Germania a causa delle restrizioni imposte causa Covid.

Lipsia (3-4-2-1): Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Orban; Mukiele, Kampl, Sabitzer, Angelino; Dani Olmo, Nkunku; Poulsen. All. Nagelsmann

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Kabak, Henderson, Robertson; Milner, Wijnaldum, Thiago Alcantara; Salah, Firmino, Manè. All. Klopp

