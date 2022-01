Cassano sbarca sui social, l'accoglienza di Buffon: «Mi raccomando eh, moderato come al solito». «Ormai sono un uomo Instagram!»

Antonio Cassano è sbarcato su Instagram e il suo amico Gianluigi Buffon lo ha voluto accogliere in maniera molto simpatica. «In un mondo in continua evoluzione non poteva mancare sui social il pensiero di Antonio. [...] Mi raccomando Anto, pacato come sempre. Calmo come sempre. E moderato come sempre». Anche Marco Materazzi ha voluto dare il benvenuto sui social a Fantantonio a modo suo: «Ora.. lo so che sei appena approdato su Instagram.. ma devi stare calmo. Non fare casini.. Ok?» ha twittato l'ex difensore dell'Inter. Pronta la risposta di Cassano: «Ciao Gigione, siamo gli uomini del futuro! Ormai sono un uomo Instagram, sono carico e aggressivo!».