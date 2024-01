Calciomercato, Mbappé è un intrigo. L'Inter abbraccia Buchanan e il Milan pensa a Terracciano e Brassier

Passano i mesi, ma certe cose non cambiano. Kylian Mbappé scuote ancora il mercato. Dall’inizio del 2024 il fuoriclasse francese è libero di firmare per un altro club, essendo in scadenza con il Psg. All’orizzonte non sembra esserci un ripensamento sul rinnovo. Anzi, l’addio appare sempre più certo. Da capire se il Real Madrid porterà davvero a termine il grande colpo, dopo aver trattenuto Carlo Ancelotti, che ha definitivamente chiuso le porte alla panchina del Brasile.

I tifosi parigini hanno appena festeggiato la vittoria della Supercoppa di Francia (2-0 al Tolosa, con Skriniar che rischia di aver terminato anzitempo la stagione), ma sembra si stiano rassegnando all’idea di un addio. «Ancora non ho preso una decisione, ma abbiamo un accordo col presidente che significa che tutte le parti sono protette. Il mio futuro non è una questione interna. Bisogna pensare alla squadra. Nel 2022 fino a maggio non avevo ancora deciso. Se sapessi ciò che voglio fare, non lascerei che la decisione si trascini a lungo. Non avrebbe alcun senso. Nessuno parla della mia situazione nel club, non interessa a nessuno», ha detto Mbappé al termine della gara con il Tolosa. Chissà se una vittoria della Champions, dopo essersi qualificata agli ottavi in extremis, potrà convincere il fuoriclasse transalpino.

LE TRATTATIVE

Restando in Italia, l’Inter ieri ha abbracciato Buchanan, che ha svolto le visite mediche. I nerazzurri lavorano anche per giugno con un tris di svincolati: Tiago Djalò (c’è anche la Juventus), Zielinski e uno tra Taremi e Muriel. Oltre a Terracciano (anche lui piace ai bianconeri), il Milan sonda il terreno con il Brest per Brassier. Su di lui ci sono Porto e Monaco. La Juventus non molla la presa su Hojbjerg, mentre dal Napoli filtra ottimismo per Samardzic ed è duello con il Tottenham per Dragusin («Voci e determinate situazioni non fanno mai bene, ma mi fido molto dei giocatori», ha detto Alberto Gilardino, allenatore del Genoa). Nel Grifone potrebbero esserci altri due addii: Jagiello potrebbe andare all’Herta Berlino; Bici, terzino sinistro classe 2003, torna dal prestito al Lecco per andare, sempre a titolo temporaneo, al Legnago. Il Bologna è interessato a Tessmann, centrocampista americano del Venezia. Nei prossimi giorni ci saranno dei contatti fra le due società. Al Torino Sanabria rinnova fino al 2026.