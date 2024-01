Calciomercato live, ultime notizie oggi: La Juventus vuole l'ex Liverpool Henderson. Roma, Sanches vicino all'addio

Gennaio è quasi arrivato a metà e con esso anche la finestra invernale di calciomercato, con le squadre di Serie A che stanno dando vita a diverse trattative. Su tutte, tiene banco quella che vede Samardzic lontano dall'Udinese con Juventus e Napoli che si stanno dando battaglia. Gli azzurri sono molto vicini ad Hamed Traorè ex Sassuolo. La Roma si prepara a salutare Renato Sanches, con un biglietto aereo verso Isstanbul. Dall'altra parte del Tevere, la Lazio è vicina all'addio di Basic che resta in Italia, dato l'interesse della Salernitana.

Ecco le ultime notizie di calciomercato di oggi in diretta live.

La Juve su Henderson

Contatti in corso tra la Juventus e Jordan Henderson per il trasferimento a gennaio. L’Al Ettifaq avrebbe aperto al prestito di 18 mesi, con possibilità di addio alla Juve a fine stagione. Si tratta di un giocatore d’esperienza che andrebbe a sopperire alle assenze di Pogba e Fagioli. La Juve è disposta ad arrivare fino a 1,5 milioni per l’ingaggio.

Fiorentina, Faraoni è in città

Il terzino dell'Hellas Verona è approdato a Firenze dove è pronto a cominciare la sua nuova avventura con la Viola.

Lazio, Basic verso la Salernitana

La Laizo si prepara a salutare Toma Basic, che ha trovato lo spazio chiuso dalle buone prestazioni di Rovella e Vecino, oltre che alla presenza di Cataldi. Il croato piace alla Salernitana che è pronta a prenderlo dai biancocelesti.

Roma, Sanches vicino all'addio

Il centrocampista non è rientrato nei piani di Mourinho e potrebbe lasciare la Capitale in questi giorni, con il Besiktas interessato a prenderlo dal Paris Saint-Germain.