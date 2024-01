Calciomercato live, ultime notizie oggi: Milan, idea Zirkzee. Roma, Celik può partire. Juve, Soulè piace in Premier League

Manca meno di una settimana alla fine del calciomercato, con i club che stanno tentando di chiudere gli ultimi affari per rinforzare le proprie rose. La Roma è molto attiva nelle uscite, che permettono a Tiago Pinto di prendere rinforzi prima del suo addio. La Lazio hanno intenzione di miglioare l'attacco, con il tridente che non sta brillando nelle ultime giornate e per questo hanno messo nel mirino Bernardeschi. Il Milan è pronto a cedere Origi in Mls dopo il flop al Nottingham Forrest.

Roma, De Rossi ritrova Dybala per la Salernitana. In attacco Belotti insidia El Shaarawy, rientra Aouar dalla Coppa d'Africa

Juventus, Soulé piace in Premier League

L'attaccante in prestito al Frosinone piace in Premier Legaue e i bianconeri stanno pensando alla sua cessione per arrivare a Koopmeiners.

Monza, ufficiale l'arrivo di Zerbin

È ufficiale l'approdo dell'attaccante del Napoli in biancorosso.

Il contratto è stato depositato in Lega e il classe 1999 è pronto aa cominciare la nuova avventura.

Milan, idea Zirkzee

I rossoneri hanno messo gli occhi sull'attaccante olandese del Bologna, che ha una clausola rescissoria di 40 milioni. Il Milan potrebbe cercare di abbassare il cartellino inserendo Saelemaekers nella trattativa.

Monza, oggi le visite mediche di Djuric

L'attaccante dell'Hellas Verona è pronto a cominciare la sua avventura con i brianzoli con le viiste mediche e la firma che è prevista in giornataa.

Lazio, idea Bernardeschi

La Lazio vuole rinforzare il reparto offensivo e per farlo ha messo nel mirino Federico Bernardeschi.

Milan, Origi verso la Mls

I rossoneri sono pronti a cedere il belga negli Stati Uniti dopo che la sua parentesi al Nottingham Forrest non ha dato i frutti sperati.

Roma, Celik può partire

Oltre a Vina, anche il terzino turco può lasciare la Capitale, ma a titolo definitivo e non in prestito.